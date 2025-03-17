Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Köksal mesajında, "Çanakkale Zaferi, siyasal ve askeri sonuçlarıyla, Türk Ulusunun geleceğini ve tarihin akışını değiştirmiştir" dedi.

Mesajında, tüm dünyanın Çanakkale’de Türk insanının kahramanlığına, cesaretine ve onurlu mücadelesine tanıklık ettiğini belirten Başkan Köksal şunları söyledi:

"Çanakkale Savaşı, kadınıyla erkeğiyle ülkenin her yerinden gelen kahramanların olağanüstü çabalarıyla kazanılmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına ve Cumhuriyet’in kurulmasına zemin hazırlamıştır. Çanakkale Deniz Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk komutasında, donanım ve imkân olarak kendisinden çok daha güçlü olan ordulara geçit vermeyen ulusumuzun üstün cesaret ve özverileriyle yazılan tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum"