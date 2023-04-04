Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Misafir Ol Gel Bana" projesi çerçevesinde üniversitede eğitim gören yabancı öğrencileri iftar sofrasında misafir etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Öğrenciler Birimi, farklı ülkelerden gelerek Kocaeli’de eğitim gören öğrencilerin Türk kültürü ve misafirperverliği ile tanışmaları maksadıyla proje başlattı. Buna göre "Misafir Ol Gel Bana Projesi" çerçevesinde ilk iftarı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kendi evinde verdi. Başkan Kocaman, eşi Elif Kocaman ile birlikte Kocaeli’de eğitim gören öğrencileri iftar sofrasında misafir etti.

Farklı kültürler aynı sofrada

Öğrencilerle sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dünyamızın birçok farklı bölgesinden üniversite eğitimi için ilimize gelen gençlerimizle Kartepe’de, evimde bir iftar sofrasında buluşmak da varmış. Bu organizasyonun bir parçası olmak çok değerliydi. Ramazan ayımızın samimi ikliminde onlara aile evi huzurunu bir nebze olsun yaşatabildiysek ne mutlu bize. Dünyanın hazinesi gençlerimiz ile birlikte olmak çok güzel. Soframızı şereflendirdiler, ayaklarına sağlık" dedi.

Kocaman ailesinin sofralarında ağırladığı yabancı öğrenciler de çok güzel bir akşam geçirdiklerini ifade etti.