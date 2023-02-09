AK Parti Genel Merkezi tarafından Hatay’da görevlendirilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekibiyle birlikte deprem bölgesine ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarına destek verecek olan Kartepe heyeti, bölgede çöpün toplanmasından temel ihtiyaçların karşılanmasına, yemek dağıtımından cenaze hizmetlerine kadar temel belediyecilik hizmetlerinde aktif görev alacak.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Hatay’da görevlendirilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekibiyle birlikte deprem bölgesine ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarına destek verecek olan Kartepe heyeti, bölgede çöpün toplanmasından temel ihtiyaçların karşılanmasına, yemek dağıtımından cenaze hizmetlerine kadar temel belediyecilik hizmetlerinde aktif görev alacak.

Hatay’a ulaşan Mustafa Kocaman ve ekibi, hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Hatay İl AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerle istişarelerde bulunan Başkan Kocaman ve ekibi, görüşmelerin ardından sahaya çıktı. Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına da destek verecek olan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ekibi, ayrıca bölgede çöpün toplanmasından temel ihtiyaçların karşılanmasına, yemek dağıtımından cenaze hizmetlerine kadar temel yerel belediyecilik hizmetlerinde aktif görev alacak.

Öte yandan, Hatay’da Kartepe Belediyesi’nin 95 personeli ve 37 aracı bulunuyor.