Lise öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İçinizde günümüzde yabancı dilin önemini bilmeyen yoktur. Biz bunu Genç Akademi’de sizlere ücretsiz sunuyoruz. Günümüz şartlarında büyük bir fırsat. 2 bin civarında genç evladımız bunlardan faydalanıyor" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz Bize Gençlik Buluşmaları" kapsamında Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin fikir ve düşüncelerine büyük önem verdiğini belirten Başkan Kocaman, "2019 yılından bu yana sizlerle buluşup bu geleneği sürdürüyorum" dedi.

Yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çeken Kocaman, "İçinizde günümüzde yabancı dilin önemini bilmeyen yoktur. Biz bunu Genç Akademi’de sizlere ücretsiz sunuyoruz. Günümüz şartlarında büyük bir fırsat. 2 bin civarında genç evladımız bunlardan faydalanıyor. Sadece yabancı dil değil, spor okullarımız, bilim, kültür, sanat, müzik etkinliklerimiz. Hepsi geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz için" diye konuştu.

"Bizi biz yapan temel ve milli değerlerimize sahip çıkıp, çok çalışırsak geçmişte olan ve olabilecek tüm engelleri aşabiliriz" diyen Kocaman, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. Gurur ve onur duyuyoruz. Bugünlere kolay gelinmediğini, ne bedeller ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. Bizlere düşen vatan, millet, bayrak sevgimize bağlılığımıza her daim sahip çıkarak fırsatçılara fırsat vermemektir. Türk genci çalışkandır, dürüsttür, cesurdur. Bunları hepinizin gözünde görüyorum ve sizlere çok güveniyorum. Bir ağabeyiniz olarak yanınızda olduğumu biliyorsunuz. Bir gün hepiniz doktor, savcı, bilim insanı, esnaf, sanayici, çiftçi, sanatçı olup bu güzel vatanımıza hizmet edeceksiniz. Bizde sizlerle gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.