Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, deprem bölgesi Hatay’da çadırda iftar sofrasına konuk oldu.

Hatay’da çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Çökek ve Akçaova köylerinde depremzedelerle bir araya geldi. Kocaman, depremzedelerin taleplerini dinlerken, ekibi ise hazırlanan yardım kolilerinin evlere dağıttı. Defne ve köylerde de incelemelerde bulunan Başkan Kocaman, Kartepe’de 10 yıl boyunca uzman çavuş olarak görev yapan Hataylı Akçaova Köyü Muhtarı Cuma Alabaş ve ailesinin iftar davetlerini kırmayarak, sofralarına konuk oldu. Orucunu Alabaş ailesi ile birlikte açan Başkan Kocaman, "Yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremin yaşanmasından bu zamana kadar dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneğini her zaman olduğu gibi gösterdik. Bugün ise Kartepe’mizde görev yapmış, şimdi de kendi memleketi olan Akçaova köyünde muhtarlık görevini yürüten Cuma Alabaş, bizi iftarda ağırladılar. Bu güzel sofranın bereketini birlikte paylaştık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.