Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, rutin olarak gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.

Göreve geldiği günden itibaren esnaf ve halk ziyaretlerine önem veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talepleri birinci ağızdan dinliyor. Her mahalleyi karış karış gezen Başkan Kocaispir, esnafla buluşuyor, vatandaşların talep ve önerilerini de yakından takip ediyor. Programlı ziyaretlerin yanı sıra çat kapı hanelere giden Başkan Kocaispir son olarak Karacaoğlan, Dervişler ve Çamlıbel mahallelerinde ev ziyaretleri yaptı. Başkan Kocaispir’e eşi Raziye Kocaispir’le birlikte Yavuzlar ve Kozan Yolu’ndaki esnafları gezdi. Yüreğir’de yapılan çalışmalardan ve ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.

Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya geldiğini dile getiren Başkan Kocaispir, “Yüreğir halkının hizmetkarı olmak benim en büyük mutluluğum. Her fırsatta halkımızla bir araya geliyorum. Talep ve önerilerini bizzat kendilerinden dinliyorum. Çaldığımız her kapıda bizi gördüklerinde sevinçle karşılayan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.