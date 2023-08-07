Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Millet Bahçesi içerisinde kurulan Adana Gastronomi Merkezi, Yöresel Ürünler ve El Sanatları Merkezi’nin, üreten kadınların da desteği ile bölgenin yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Adana’nın mutfak, yöresel ve el sanatları kültürünün korunması, bu ürünlerin üretim, eğitim, sunum ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirerek Adana turizminin canlandırılmasına katkı sağlanması hedeflenen proje çeçevesinde, kadın kooperatiflerinin işletebileceği, şehrin yöresel ve el sanatları ürünlerinin sergi ve satışının yapılabileceği kooperatif merkezleri de oluşturuldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in ev sahipliğinde bu maksatla oluşturulan merkezlerin kadın kooperatiflerine tahsislerini içeren protokol imza töreni düzenlendi. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran’ın da yer aldığı törende, Yedirenk Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mahperi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Adana Üreten Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Adana Hazar Tarımsal Kalkınma Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde Adana ve Çukurova bölgesine ait yöresel ürünler, el sanatları ve gastronomi ürünlerinin hazırlanması, sergilenmesi, deneyap etkinlikleri yaparak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek workshop çalışmaları yapılması gibi birçok konuda işbirliklerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

İmza töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi projesi ile Yüreğir’in yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Başkan Kocaispir, “Adana turizmine katkı sağlayacak, kültürel ve yöresel birikimimizi yansıtacak olan bu proje çerçevesinde, kadın kooperatiflerimiz ile imzaladığımız protokollerimiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.