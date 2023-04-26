Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek olan Adana mitingi ve toplu açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana mitingi ve toplu açılış töreni için 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 16.30’da Adana’ya gelecek. İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek olan miting ve toplu açılış töreni ile ilgili olarak Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlara davette bulundu.Başkan Kocaispir, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Toplu Açılış Töreni’ne tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.

“Hasret bitti, artık kavuşma zamanı” diyen Başkan Kocaispir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize teşrif edecek. Cumhurbaşkanımız şehrimize birçok müjdeleriyle birlikte gelecek. Bu müjdelerin yanında şimdiye kadar yapılmış olan birçok eserin açılışını da gerçekleştirecek. Bu güzel coşkuya bütün Adanalı hemşehrilerimizi yürekten davet ediyorum. Cuma günü İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirecek olduğumuz büyük coşkuya, büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı bekliyorum”şeklinde konuştu.