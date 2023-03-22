Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kışla ve Köprülü mahallelerinde sokak sağlıklaştırma projesinin uygulandığı Hasan Gürhani Sokak ile Şehit Metehan Şahbaz Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün Kışla ve Köprülü mahallelerinde başlattığı ‘Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi’ aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde şu ana kadar 260 metre uzunluğundaki Hasan Gürhani Sokak ve 240 metre uzunluğundaki Şehit Metehan Şahbaz Caddesi üzerinde yer alan binaların cephesinde tadilat boya, söve, tente ve tabela çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca iki mahallenin ortasından geçen DSİ’ye ait sulama kanalının üzerindeki yaya köprüsü yenilendi, seyir teras çalışması yapılarak dekoratif kent mobilyaları döşendi. Park Bahçeler ekiplerinin yaptığı peyzaj çalışması ile güzel bir görünüme kavuşan sokak ve caddede tüm elektrik hatları da yer altına alındı. Sokak sağlıklaştırma uygulaması çerçevesinde ilgili sokak ve caddede asfalt kaplama çalışması da gerçekleştirileceği belirtildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulundu. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kocaispir, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdi. İncelemeler sırasında çevredeki esnafla da hasbihal eden Kocaispir, mahalle sakinlerine proje hakkında bilgi verdi.

Önemli bir projeyi daha tamamlanma aşamasına getirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “İnşallah planlamamız çerçevesinde projemizi başarılı bir şekilde uygulayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize ve her iki mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.