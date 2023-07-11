Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Maalesef sinek koca bir şehrin imtihanına dönüştü. Bu konu büyükşehir belediye başkanına pahalıya patlayacak” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumunda gündem dışı söz alan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, büyükşehir belediyesinin sinekle mücadelede yetersiz kaldığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında Adana’da vatandaşların en büyük probleminin sivrisinek olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, “Geçen yıl Ekim ayında yine bu kürsüde sinekle mücadelenin sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılması gerektiğini söylemiştim. Elbette Adana gibi sulak bir memlekette, nehrin suyunun çok olduğu bir yerde sinekle mücadelenin kolay ve basit bir iş olduğunu kimse söyleyemez. Ancak netice itibarı ile hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Bu Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Sineklere karşı el birliği ile mücadele için büyükşehir belediyesine çağrı yaptıklarını ancak çağrılarının ciddiye alınmadığını dile getiren Başkan Kocaispir şöyle konuştu:

“Yüreğir Belediyesi ve merkezdeki belediyeler olarak sorumluluk almak istediğimizi, elimizi taşın altına koymak istediğimizi, uygun görürlerse birlikte sinekle mücadeleyi sağlıklı bir şekilde yapabileceğimizi söylemiştik. Geldiğimiz noktada sinekle mücadelenin başarılamadığını üzülerek söylemek zorundayız. Maalesef sinek koca bir şehrin imtihanına dönüştü. Ben de dahil hepimiz sinekten muzdaribiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim o çağrımızı muhtemelen çok ciddiye almadı. Bunu bir zafiyet olarak algılamış olabilir, bilemem. Fakat muhtemeldir ki sinek meselesi büyükşehir belediye başkanına çok pahalıya patlayacak.”