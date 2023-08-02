Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye şantiyesinde işçilerle buluştu. Başkan Kocaispir, “Daha güzel, daha modern, daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sabah erken saatte şantiyede mesaiye hazırlanan işçileri ziyaret ederek sürpriz yaptı. Birim müdürleri ile birlikte şantiye ziyaretini gerçekleştiren Başkan Kocaispir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşçilerle tek tek tokalaşıp sohbet ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Kocaispir, ilçeyi güzelleştirmek adına gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. İncelemeler sırasında keyifli anların da yaşandığı ziyarette Başkan Kocaispir işçilerle birlikte langırt oynadı.

Belediye birimlerini sık sık ziyaret ederek personeliyle bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Yüreğir’imize ve 107 mahallemize hep birlikte hizmet ediyoruz. Daha güzel, daha modern, daha yaşanabilir bir Yüreğir için fedakarca ve özveriyle çalışan tüm personelime teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.