Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Taş üstüne taş koyan başımızın tacıdır” diyerek, hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Taş üstüne taş koyan başımızın tacıdır” diyerek, hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 2014-2019 yılları arasında Yüreğir ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarları ağırladı. Hayme Ana Kına Konağı’nda gerçekleştirilen programa önceki dönemde görev yapan muhtarlar katıldı. Hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Kocaispir, Yüreğirlinin vefakar olduğunu, yapılan hizmeti asla unutmayacağını söyledi.

Programda muhtarlara hitap eden Başkan Kocaispir, “2019’da göreve geldiğim günden itibaren hep bir duam vardı. Allah, hiçbir zaman şeref ve itibardan düşürmesin, yüz akı ile görev yapmayı nasip etsin. Hamdolsun alnımızın akıyla görevimizi sürdürüyoruz. Hepimiz bu memlekette yaşıyor, bu yurdun güzel insanlarına hizmet ediyoruz. Bir dönem sizler de gecenizi gündüzünüze kattınız, çalıştınız, mahallelerinizde garibin gurebanın sesi oldunuz. Yüreğirli vefakardır unutmaz. Belediye başkanı demek, şehremini demektir. Biz de unutmayız” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Kocaispir, “Yüreğirimiz için taş üstüne taş koyan herkes bizim nezdimizde kıymetlidir, başımızın tacıdır. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldu. Bundan sonra da olacak inşallah. Kardeşlik hukuku içerisinde birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Vefat eden muhtarları da unutmayan Başkan Kocaispir Fatiha okudu, konuklarından dua istedi. Program topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.