Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kışla Mahallesi sakinleri ile buluşarak imar düzenlemesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kışla Mahallesi’nin Adana’nın göz bebeği olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Mahalle sakinlerimizin istemediği hiçbir işin altına imza atmam. Kararı beraber verelim” dedi. İmar planlama sürecini mahalle sakinleri ve esnaflar ile istişare içerisinde katılımcı bir yol izleyerek çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Başkan Kocaispir, “Yüreğirlinin modern ve daha ferah bir yaşama kavuşması için çabalıyoruz. Kışla mahallemiz, şehrimizin göz bebeği. Yıllardır süregelen imar problemini çözmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Süreci hiçbir vatandaşımızı üzmeden ve kırmadan sürdürmeyi hedefliyoruz. Mahalle sakinlerimizin istemediği hiçbir işin altına imza atmam” şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kışla Mahallesi sakinleri ile buluşarak imar düzenlemesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kışla Mahallesi’nin Adana’nın göz bebeği olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Mahalle sakinlerimizin istemediği hiçbir işin altına imza atmam. Kararı beraber verelim” dedi. İmar planlama sürecini mahalle sakinleri ve esnaflar ile istişare içerisinde katılımcı bir yol izleyerek çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Başkan Kocaispir, “Yüreğirlinin modern ve daha ferah bir yaşama kavuşması için çabalıyoruz. Kışla mahallemiz, şehrimizin göz bebeği. Yıllardır süregelen imar problemini çözmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Süreci hiçbir vatandaşımızı üzmeden ve kırmadan sürdürmeyi hedefliyoruz. Mahalle sakinlerimizin istemediği hiçbir işin altına imza atmam” şeklinde konuştu.

Kışla Mahallesi’nin Adana’nın en eski ve köklü mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Kocaispir şöyle konuştu:

“Yüreğir’in genelinde olduğu gibi mahallemizde depremden hasar görmüş yapılar, evler var. Ambulansın ve itfaiyenin giremediği sokaklarımız var maalesef. Biz bu imar düzenlemeleri ile birlikte hem daha güvenli konutlar hem modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Zor meseleleri çözmeyi severim. Mutfakta konuştuğunu salonda konuşan biriyim. O Nedenle hep açık oldum. Gizli ajandam yok. Burada da hemşehrilerimizin onayını alarak ilerlemek istiyorum. Kararı beraber verelim.”

Öte yandan yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, “Adana’nın en modern yüzme havuzunu Kışla mahallemize kazandırdık. Emekli kütüphanemizi de çok yakında hizmete açıyoruz. Set boyunca Hasan Gürani ve Mete Şahbaz caddesinde başlayan sokak sağlıklaştırma uygulamamız tamamlandığında mahallemiz pırıl pırıl olacak” dedi.