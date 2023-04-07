Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin her noktasında çalışan belediye işçileri ile iftar programında bir araya geldi.

Belediye şantiyesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir, birim müdürleri ve belediye personelleri ile aileleri katıldı.

İftar öncesinde işçilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Kocaispir, “Yüreğir’imiz için omuz omuza çalıştığımız mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunun altını çizen Başkan Kocaispir, “Yüreğir sürekli büyüyor ve gelişiyor, buna bağlı olarak ihtiyaç ve beklentiler de artıyor. Biz bu sorumluluğu beraber yükleniyoruz. Hep beraber omuz omuza halkımıza kesintisiz hizmet ulaştırıyoruz. 4 yılda Yüreğir’de çok güzel işler yaptık. Desteğiniz olmasaydı bu güzel hizmetleri yapamazdık. Hepinize müteşekkirim. Sizlerle yol arkadaşlığı yaptığım için Allah’a şükrediyorum. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.