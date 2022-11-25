Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiye tesislerinde görev yapan belediye çalışanı işçilerle yemekte buluştu. Saha ekiplerine alınan motosikletleri teslim eden Başkan Kocaispir, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz ve Yüreğir için özveri ile mücadele ediyoruz” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiye tesislerinde görev yapan belediye çalışanı işçilerle yemekte buluştu. Saha ekiplerine alınan motosikletleri teslim eden Başkan Kocaispir, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz ve Yüreğir için özveri ile mücadele ediyoruz” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiye tesislerinde Temizlik, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilerle bir araya geldi. Belediye personeliyle tek tek selamlaşan Başkan Kocaispir, mesai arkadaşıyla birlikte yemek yedi.

Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Göreve geldiği günden bu yana Yüreğir için önemli hizmetler ürettiklerini söyleyen Başkan Kocaispir, özverili çalışmaları nedeniyle işçilere teşekkür etti. Kocaispir, emeğin en yüce değer olduğunu bilerek, örnek işlere imza atmayı sürdüreceklerini vurguladı. Kocaispir, “Görev yaptığımız süre boyunca her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduk. Dayanışma içinde tüm zorlukların üstesinden geldik. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. İşçimizin hakkını korumayı sürdüreceğiz. Çalışanların emeklerine sahip çıkarak Yüreğir’e hizmet etmekten başka düşüncemiz yok” diye konuştu.

Başkan Kocaispir, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda alımı gerçekleştirilen 10 adet motosikleti temizlik çavuşlarına teslim etti.