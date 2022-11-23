Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan eğitimcilerle buluştu. Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Kocaispir, mesleklerin en kutsalı sayılan öğretmenliğin bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan eğitimcilerle buluştu. Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Kocaispir, mesleklerin en kutsalı sayılan öğretmenliğin bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ilçede görev yapan eğitimcilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yüreğir Kültür Merkezi’ndeki buluşmaya Başkan Kocaispir’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve öğretmenler katıldı.

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Başkan Kocaispir, “Mesleklerin bana göre en kutsalı sayılan öğretmenliğin bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğu konusunda sanıyorum ki hepimiz hemfikiriz. Hani bir klişe vardır; ‘her başarılı erkeğin arkasında’ diye başlar. Bence yanlış bir ifade. O aslında şöyle olmalı; ‘Her başarılı insanın arkasında, sevgiyle dokunmuş, emek vermiş, özen göstermiş, şefkatle yaklaşmış bir öğretmen vardır.’ Öğretmeyi kendine vazife edinmiş sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Eğitime çok önem verdiklerinin altını çizen Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak, ilçemizdeki eğitim yuvalarımıza destek olmayı kendimize şiar edindik. Gerek okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirme, gerekse yavrularımızın eğitim materyallerine ulaşması her zaman önceliğimiz oldu. Nerede bir eksik gördüysek anında müdahale etmeye gayret gösterdik. Görev süremiz boyunca da elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yüreğir’de uyguladıkları eğitim faaliyetlerine de değinen Kocaispir, “7’den 70’e her yaştan insanımıza yönelik eğitim, hobi, meslek ve beceri kurslarımızla Yüreğir’de binlerce aileye dokunuyoruz. Kültür evlerimiz öğretmenlik faaliyetlerinin dolu dolu icra edildiği yerler. Kimilerine okumayı, kimilerine yabancı dil öğretiyoruz. Kimilerinin el becerilerini artıracak gelişmelere imza atıyoruz. Bunlardan bazıları iş kuruyor, bazıları ek gelir elde ediyor, bazıları da kendisini sosyal alanda daha canlı, aktif hissediyor. Herkesin bir şekilde hayatına dokunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından ilçede görev yapan öğretmenlere hediye takdiminde bulunan Başkan Kocaispir, öğretmenlerle toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi.