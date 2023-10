Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Şehit Erkut Akbay Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Projeyi yakından takip ettiğini belirten Başkan Kocaispir, “Hak sahibi olan vatandaşlarımız müsterih olsun. Çalışmalar çok yakında bitecek ve vatandaşlarımız keyifli bir mahallede huzurla oturacaklar” dedi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada inşaatın hızla devam ettiğini belirten Başkan Kocaispir, “Şehit Erkut Akbay Mahallemizde yaklaşık 110 bin metrekare bir alanda 863 bağımsız bölümden oluşan bir kentsel dönüşüm süreci yürümekte. Bizim açımızdan zor, meşakkatli bir süreçti. Fakat çok şükür inşaatın başladığını ve hızla devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şantiyede görevli yetkililerle istişarelerde bulunduk. Onlar da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söylediler. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketine rağmen çok şükür inşaatın ilerlemesi ile ilgili bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Depreme dayanıklı konutlar

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, şöyle devam etti;

“Burada çok özellikli ve nitelikli bir çalışma var. Her bloğun oturum alanı yaklaşık 700 metrekare. Her 700 metrekareye yaklaşık 146 fore kazık çakılıyor. Her bir fore kazığın çapı 80 cm, derinliği yaklaşık 20 metre. Böylece depreme dayanıklı ve Allah korusun bir depremde hiçbir şekilde vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için büyük bir çaba gösteriliyor. Fore kazık yanında radye temel ve tünel kalıp uygulaması da yapılıyor. Hızlı bir şekilde inşaatımız ilerliyor. Yakın bir zamanda inşallah mahalle sakinlerimiz ve Yüreğirli hemşehrilerimiz Şehit Erkut Akbay’daki kentsel dönüşümün katlarının yükseldiğini görecekler”

Adana’nın en güzel mahallesi olacak

Projeyi yakından takip ettiğini vurgulayan Başkan Kocaispir, “110 bin metrekare dönüşüm alanının yaklaşık 40 bin metrekaresi peyzaj ve sosyal donatılardan oluşuyor. İnşallah burası tamamlanıp vatandaşlarımız evlerine geçtiğinde sosyal donatıları, parklarıyla Adana’nın en güzel mahallelerinden birinde oturacaklar. Ümit ediyoruz ki mahallemizdeki bu dönüşüm çevresindeki diğer mahallelere de öncülük edecek. Projenin devamını yakinen takip ediyorum. Burada hak sahibi olan vatandaşlarımız müsterih olsun. Allah’ın izni ile devletimiz, hükümetimiz başımızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalar bitecek ve vatandaşlarımız keyifli bir mahallede huzurla oturacaklar” şeklinde konuştu.