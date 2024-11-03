Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 14. Antalya Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kitap fuarını gezen çocuk ve gençlerle sohbet eden Kocagöz, gençlere daha çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Kongre Merkezi’nde her gün binlerce ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, yoğun ilgi gören 14. Antalya Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Çocuklar ve gençlerle sohbet eden Başkan Kocagöz, ne tarz kitaplar aldıklarını sorarak, daha çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kitap Fuarın’nda, Gazeteci Yazar Mustafa Balbay’ın standını ziyaret ederek, yazarın ‘100 Yıla Bakış ve Yılmaz Öğretmen’ kitaplarını aldı. Gazeteci Yazar Balbay, Başkan Kocagöz’ün aldığı kitapları “Mesut Kocagöz Başkanıma, 100.yıl coşkusuyla” diyerek imzaladı. Antalya Kitap Fuarı hakkında duygu ve düşüncelerini dile getiren Başkan Kocagöz, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i, şehrimize değer katan bu fuar için kutluyorum” dedi.