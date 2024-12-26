Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, okul ziyaretleri kapsamında Metin Çiviler Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Ziyaret sırasında öğrenciler, okul bahçesinin daha güzel ve daha verimli bir şekilde kullanılması için hazırladıkları proje dosyasını Başkan Kocagöz’e sundular.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, lise ziyaretleri kapsamında Metin Çiviler Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle fotoğraf çektiren Kocagöz, öğretmenler odasında eğitimcilerle buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Öğrenciler adına bir temsilci, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları okul bahçesi projesini Başkan Kocagöz’e sundu. Proje de; bahçenin ortadan ikiye bölünerek spor alanlarının oluşturulması, anaokul duvarlarının ağaçlandırılması, palmiye ağaçlarının yerine farklı türlerin dikilmesi, mevcut beton zemin alanının bir amfi tiyatroya dönüştürülmesi, sosyal etkileşim için okul bahçesine masa ve bankların yerleştirilmesi gibi öneriler yer aldı. Öğrenciler ayrıca, eğim nedeniyle okul bahçesine biriken yağmur suyu fotoğraflarını da Başkan Kocagöz’e göstererek, sorunun giderilmesi talebinde bulundular.

Projeyi dikkatle inceleyen Başkan Kocagöz, öğrencileri titiz çalışmalarından dolayı kutlayarak, “Maşallah öğrencilerimiz dersine iyi çalışmış” dedi. Metin Çiviler Anadolu Lisesinin yapımı sırasında belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Başkan Kocagöz, okulun yapımı sırasında yaşanan sorunları çözmek için büyük emek verdiğini de sözlerine ekledi. Okullara desteğe her zaman hazır olduklarını belirten Başkan Kocagöz, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Öğretmenlerimiz ise bu geleceği inşa eden en kutsal görevi yerine getiriyor. Yerel yönetim siyaset üstüdür. Biz ’insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız, insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve faydalı işler yapmak. Okulunuz için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.