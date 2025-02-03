Kepez Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısında 6 Şubat depremine değinen Başkan Mesut Kocagöz, "İstanbul’daki KİPTAŞ örneğini, Kepez’de KEPTAŞ olarak kurduk. Bizim derdimiz insanlarımızı doğal afet tehlikelerinden koruyabilmektir. 5 yıl içinde Türkiye’ye örnek projeleri hep beraber yapacağız" dedi.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında toplanan mecliste 40 yazılı, 6 önerge olmak üzere 46 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısı grup başkanlarının konuşmasıyla devam etti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin gündeme geldiği mecliste konuşan Başkan Kocagöz, "Bazı şeyleri başa geldikten sonra değil, önceden bunlara gerekli tedbiri almalıyız. İşte bu amaçla İstanbul’daki KİPTAŞ örneğini, Kepez’de KEPTAŞ olarak kurduk. KEPTAŞ’ın esas amacı budur. Kepez’i önce tarayacağız. Bunu biz tek başımıza değil, odalardan önce komisyonlar oluşturacağız. Gerekirse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da gideceğiz. Bizim derdimiz insanlarımızı doğal afet tehlikelerinden koruyabilmektir. Bunu hep beraber yapacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Genelde bütün kararlarımız oy birliğiyle geçiyor. Biz sizlere danışmadan, beraber istişare etmeden bir iş yapmamaya çalışıyoruz ve bu çalışmamız böylede devam edecek. 5 yıl içinde Türkiye’ye örnek projeleri hep beraber yapacağız" dedi.

Başkan Kocagöz’ün konuşmasının ardından, Ocak meclis kararlarıyla ilgili komisyonlardan gelen maddeler oylanarak karara bağlandı.

Kepez Belediyesi’nin Şubat ayı meclisinde, ilçedeki 9 parkın isimlendirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda, Altıayak Mahallesi Recep Gündüz Caddesi ile 8066 Sokak kesiştiği noktada bulunan 1113 adadaki parka "Sarı Osman Karal", Aktoprak Mahallesi’ndeki parka ise "Hacı Mestan" isminin verilmesi teklif edildi. Ocak ayı meclisinde de 12 park isimlendirilmişti.

Şehit kardeşinin talebi meclis gündeminde

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tugayı Komutanlığında, vatani görevini yaparken operasyon dönüşünde mayına basması sonucu 1990 yılında şehit olan Nail Can’ın, kardeşi Nurullah Can’ın talebi de meclis gündemine geldi. Nurullah Can, şehit kardeşinin isminin ilçe sınırları içinde bir sokak, cadde veya parka verilmesi için belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunmuştu.

Göçerler’den meclise 3 gündem maddesi

Kepez Belediye Meclisine, Göçerler Mahallesi’ni ilgilendiren 3 gündem maddesi sunuldu. Buna göre, Göçerler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin bulunduğu parka "Göçerler Parkı", Fatih, Çamlıbel ve Göçerler Mahalle sınırında yer alan 4979 Sokağa "Göçerler Yolu", Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi ile Zeytindalı Şehitleri Caddesi kesişim noktasındaki parka Şehzade Korkut’un isminin verilmesi meclis gündem maddeleri arasında yer aldı.

Altıayak’tan meclise 3 gündem

Kepez Belediyesi Şubat ayı meclisinde, Altıayak Mahallesi’ni ilgilendiren üç gündem maddesi görüşüldü. Buna göre, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki parka "Çakmak Pehlivan", 8384-8385 sokaklarındaki parka "Hacı Ahmet Çakar" ve 8152-8153 Sokak kesişimindeki parka "Muhtar İbrahim Arı" isminin verilmesi görüşüldü. İlçedeki 9 parkın isimlendirilmesi ile ilgili gündem maddeleri İsim Tespit Komisyonu’na havale edildi.

Bilirkişi belirlenmesi

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Kadasatro Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalarda komisyon görevi alacak bilirkişilerin belirlenmesi konusu da Ocak ayı meclis gündeminde görüşülmüştü. Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu tarafından bilirkişi olarak meclise, Erol Şimşek, Osman Bulut, Habip Kalender, Hüseyin Memil, Harani Güdücü ve Bayram Şahin’in isimleri sunuldu. Bilirkişilerin isimleri Kepez meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez’e 3 aile sağlığı merkezi ve 112 geliyor

Karşıyaka Mahallesi’nde 3916 adada bulunan ve tasarrufu belediyeye ait olan park alanında, hayırsever Erdoğan Bayen, Kuzeyyaka Mahallesi’nde 5200 adada bulunan tasarrufu belediyeye ait park alanında hayırsever Suzan Özdere tarafından inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezlerinin protokolü için Başkan Kocagöz’e yetki verildi. Meclis gündemine önerge ile sunulan Varsak Altıayak’taki park alanına hayırsever Ahmet Ali Çakar tarafından inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servis ve muhtarlık evinin yapımı oybirliğiyle kabul edildi.

3 semt evi

Sütçüler Mahallesi’nde hayırsever Mehmet Halil Çiçek, Barış Mahallesi ve Çamlıbel Mahallesi’nde Kekova Tarım Ürünleri tarafından yapılacak semt evleri oy birliğiyle kabul edildi. Yükseliş Mahallesi’ndeki Osmanlı Parkı içindeki bina Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi olarak isimlendirildi. Operatör Dr. Arif Bulut’un isminin Antalya Şehir Hastanesi önündeki caddeye verilmesi ile ilgili gündem maddesi İsim Tespit Komisyonuna sevk edildi.