Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Gazi Emet Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilen kaldırım düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla belediye olarak kaldırım düzenleme ve parke taşı döşeme çalışması başlattıklarını belirtti.

Başkan Koca, "Öğrencilerimizin güvenliğini öncelik alarak, okul çevresinde gerekli altyapı düzenlemelerini yapıyoruz. Kaldırım ve yolların modernize edilmesiyle, hem öğrencilerimiz hem de veliler için daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlanacak" dedi