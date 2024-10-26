Emet Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol, refüj ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçede daha ferah ve düzenli alanlar oluşturacaklarını ifade etti.

Özellikle Hisarcık girişi ve Karayolları mevkiinde devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Koca, çalışmaların hızla ilerlediğini ve bölgenin modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı. Yapılan düzenlemelerin Emet’in çehresini değiştireceğini belirten Başkan Koca, “Amacımız, vatandaşlarımıza daha ferah ve düzenli yaşam alanları sunmak. Bu çalışmalar, hem estetik açıdan hem de güvenlik anlamında büyük önem taşıyor. İlçemizin Hisarcık girişindeki yollar, refüjler ve kaldırımlar yenilendikçe, modern bir görünüm kazanacak” dedi.

Çalışmaların bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Koca, "Yapılan düzenlemelerle birlikte ilçemize değer katacak adımlar atıyoruz. Bu tür projeler, Emet’in gelişimi için önemli" şeklinde konuştu.