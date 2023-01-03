Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Dede Korkut İlköğretim Okulunda eğitim gören tüm öğrencilere tablet gönderdi. Hediyelerini alan bazı öğrencilerin ‘Bu gerçek mi’ sorusu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Dede Korkut İlköğretim Okulunda eğitim gören tüm öğrencilere tablet gönderdi. Hediyelerini alan bazı öğrencilerin ‘Bu gerçek mi’ sorusu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 14 Aralıkta Çocuklar Üşümesin Projesi çerçevesinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan Dede Korkut İlköğretim Okulunu ziyaret etmiş, bazı öğrenciler de kendisinden tablet istemişti. Öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmayan Koç, okuldaki tüm öğrencilere tablet gönderdi. Gönderilen tabletler, Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez ve beraberindekiler tarafından okula ulaştırıldı. Hediyelerini alan öğrencilerin ‘Bu gerçek mi’ sorusu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"Başkanımız tüm okula tablet gönderdi"

Tablet dağıtımında konuşan Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez, “Erzincan Fenerbahçeliler Derneği ve Hamburg Fenerbahçeliler Derneği olarak biz Tunceli genelinde Çocuklar Üşümesin Projesinde bu sene Tunceli’nin tamamında bin 84 öğrenciye, mont, bere, atkı yardımı yaptık. Geçen sene Erzincan’da bin 400 öğrenciye bu giysileri ulaştırdık. Toplamda 2 bin 500 çocuğa değindik. Bu çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Dede korkut İlkokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada çocuklarla birlikte vakit geçirdik, etkinlik yaptık. Tabi çocukların başkandan talepleri oldu. Bir arkadaşımız Arda Güler’in formasını istedi. Bir arkadaşımız tablet istedi, bir arkadaşımız top oynamak için halı saha talebinde bulundu. Bugün de başkan beyin çocukların istediklerini yerine getirmek için buradayız. Arda Güler’in formasını isteyen kardeşimiz Emre Bölükbaşıoğlu’na Arda’nın formasını getirdik. Sevgili Arda kendi formasını imzalayıp gönderdi. Başkanımız tablet konusunun bir çocukla sınırlı kalmasını istemedi ve tüm okula tablet dağıttı, tüm öğrencilerin tabletlerini teslim ettik. Kısmet olursa yeni projemiz de okulun önüne halı saha inşa etmek olacak. Bugün burada çocukları tekrar gördük. Tekrar ziyaret ettik, birlikte vakit geçirdik, tabletlerini teslim ettik” dedi.

Fenerbahçe’nin genç yıldızından alkışlanacak hareket

Ali Koç’un gezisi sırasında kendisinden Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’in formasını isteyen Emre Bölükbaşıoğlu’nun da isteği yerine getirildi. Fenerbahçe’nin 10 numarası Arda Güler kendi formasını imzalayarak Tuncelili öğrenci Emre Bölükbaşıoğlu’na gönderdi. Minik öğrenci aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Programa, Pülümür Kaymakamı Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurali Özdemir katıldı.

Öğrenciler, hediyelerinden dolayı Başkan Ali Koç’a teşekkür etti.