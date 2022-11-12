Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu.

Ticari araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Başkan Kırlı, şehirler arası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin de buna zorunlu olduğunu vurguladı.

Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Başkan Kırlı, "Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır." dedi.

"Kış aylarında trafik kaza riski 6 kat daha fazla"

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Başkan Kırlı şunları kaydetti: "Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini ve bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük."