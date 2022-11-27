Başkan Kılınç mesajında, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimiz Uzm. Çvş. Eyüp Uğurlu ve Suvarlı nufüsüna kayıtlı hemşehrimiz P. Er Mehmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Irak’ın Kuzey’inde yürütülen ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Uzm. Çvş. Eyüp Uğurlu ve Suvarlı nüfusuna kayıtlı Adıyamanlı hemşehrimiz P. Er Mehmet Demir için taziye mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde şehit düşen kahraman Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

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