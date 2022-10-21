Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman’daki muhtarlar onuruna yemek verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Muhtarlar Günü dolayısıyla Adıyaman’daki muhtarlar onuruna yemek verdi.

Adıyaman’daki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde Keleş Konağı’nda gerçekleşen yemekte buluştu.

Programa katılan mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla tek tek tokalaşan Başkan Kılınç, muhtarların oldukça önemli çalışmalarda sürekli yer aldığını dile getirdi.

Başkan Kılınç, “19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle, değerli muhtarlarımızın onuruna verilen yemek davetinde bir araya geldik. Devletimize ve milletimize hizmet eden tüm muhtarlarımızın gününü yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Programa katılan muhtarlar ise nazik davetlerinden ötürü Başkan Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.