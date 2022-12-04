Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’dan gençlere müjde verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’dan gençlere müjde verdi.

Başkent Ankara’da Adıyaman’ın geleceği adına önemli ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a misafir oldu. Başkan Üstündağ’ı Federasyon makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada gençlere müjde vererek, “Biz voleybol ülkesiyiz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret ettik. İlimizde 9-12 yaş grubu için “Fabrika voleybol” projesini hayata geçirmek için anlaştık. Gençlerimize müjdemiz olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılarımız Faruk Özçelik ve Opr. Dr. Ertuğrul Soysal’ı da ziyaret ettik. EYT, sözleşmelilerin kadroya alınması, TYÇP’lilerin durumu ve diğer süreçlerle alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’nu ziyaret ettik. Gençlerimiz için önemli çalışmaları ve ilimiz sporunun gelişimi için yapabileceklerimizi konuştuk. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus’u ziyaret ettik. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın durumu, diaspora, uluslararası öğrenciler konularında bilgi aldık. Sıcak İlgi ve alakaları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.