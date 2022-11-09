Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mesajında, 84. yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andıklarını belirterek, "Askeri ve siyasi kişiliğiyle önemli bir devlet adamı olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümündeyiz. Teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıldönümünde yüce Türk milletinin huzurunda saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.