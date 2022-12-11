Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 16. Travel Turkey Turizm (TTI) Fuarına katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 16. Travel Turkey Turizm (TTI) Fuarına katıldı.

8 Aralık Perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açan 16. Travel Turkey Turizm Fuarında, 22 farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış Adıyaman, tüm yönleriyle tanıtılıyor. Turistik açıdan zengin varlıklara sahip olan Adıyaman’ın TTI Fuarı’nda tanıtılması, ilin turizmine önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Fuara, Adıyaman’ı temsil etmek amacıyla Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bahaddin Ünsal, İpekyolu Kalkınma Ajansı Koordinatörü Onur Yıldız, İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Yeşim Çelik Süzer, Perre Uygulama Otel Müdürü Hakan Temel, ATAV Üyesi Veysel Kuştepe katıldı.

Adıyaman’ın, tarihi itibariyle her zaman turizme ve turizm yatırımlarına açık bir il olduğunu belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Türkiye’nin en büyük turizm platformlarından biri olan Travel Turkey Turizm Fuarı ve Konferansında ilimizi en güzel şekilde tanıtmak için İzmir’deyiz. Turizm potansiyeli giderek artan ilimizin turizmdeki hedef ve beklentilerini anlattık. Adıyaman’ımızın uluslararası platformda da tanıtılması için fuarlarda yer almaya devam edeceğiz. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan şehrimiz, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan bu yana sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Tarihi süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere yurt olmuş bu topraklar, bağrında birçok tarihi ve kültürel değeri barındırmaktadır. Bir açık hava müzesi olarak kabul edilen ilimiz sınırları içerisinde; Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı Ören Yeri, bilim adamları tarafından yapılan incelemelerde geçmişi M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzanan Palanlı Mağarası, Perre Antik Kenti, Arsemia Kutsal Alanın yanı sıra tümülüs ve höyükler, kaya mezarları, kaleler, tarihi camiler ile inanç turizmi merkezleri bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan Sahabe Safvan bin Muattal Hazretleri’nin türbesinde yapılan çalışmalarla ilimiz, inanç turizminin merkezi olma yolunda çok büyük yol kat etmiştir. Sahip olduğumuz bu turizm potansiyelimizi en üst düzeylerde kullanabilmeli ve ilimizi daha geniş kıtalarda turizm kenti olarak benimsetebilme çabamız sonuç bulduğu gün, Adıyaman olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacak turistleri ilimizde ağırlayabileceğiz” diye konuştu.