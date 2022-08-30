Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Daha Temiz bir Adıyaman için çalışan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, temizlik işleri müdürlüğü yetkililerini ve personelini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, Mithat Töken ve Ebubekir Fırat ile Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyarette müdürlüğün çalışma programı hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, temizlik personelinin de sorun ve taleplerini dinleyerek gayretlerinden ötürü mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, daha temiz bir Adıyaman için gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla rutin olarak bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de temizlik işleri müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kıymetli kardeşlerimizin istek ve önerilerini dinledik. Gecesini gündüzüne katarak ilimiz için çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Rabbim kaza ve belalardan korusun" diye konuştu.