Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belde ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belde ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediyeler Birliğine üye olan belde ve ilçe belediye başkanlarıyla Belediye Meclis Salonunda buluşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birlik ve beraberlik içerisinde ili geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyaman Belediyeler Birliği, ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içerisinde ilimizi geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Rabbim birliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.