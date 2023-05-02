Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Adayları Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden hastalara ziyarette bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki milletvekili adayları, hastanede tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada konuşan Başkan Kılınç, “Hastalarımızın en kısa süre içerisinde tedavilerinin tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olmalarını temenni ediyorum hepsine rabbimden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Hasta yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Kılınç’a teşekkürlerini iletti.