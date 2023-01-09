Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İHA Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olan gazeteciliği tarafsız ve objektif bir şekilde yürüten tüm basın mensuplarının gününü kutladıklarını ve belediye olarak her daim gazetecilerin yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Kılınç, “Bu kutsal görevi layıkıyla yapan tüm basın mensubu büyüklerimizi, arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Çünkü, insanlara sağlıklı ve doğru haber akışı sağlamak gibi önemli bir misyon üstlenen basın mensupları, kamuoyu adına çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bundan dolayı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir kez daha araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan tüm gazeteci kardeşlerimizi kutluyorum” diye konuştu.