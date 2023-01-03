Adıyaman Belediyesi tarafından devam eden çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından devam eden çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenlemesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından da altyapı çalışmaları devam eden Kayalık Mahallesi Zey Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Kayalık Mahallesindeki çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Zey Caddesi üzerinde çevre düzenleme ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyip arkadaşlardan çalışmalarla alakalı bilgi aldık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman İçin çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Cadde sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Kılınç’a ve ekiplere teşekkür etti.