Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’Türkiye yüzyılı’ projesine vurgu yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önümüzdeki yüzyılın Türkiye’nin yüz yılı olacağını vurguladı.

Osmanlı Devleti’nin mirası olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyet ile yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin artık dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, "Güçlü ve bağımsız bir Türkiye için 20 yıldır verilen mücadeleler artık meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’Türkiye yüzyılı’ projesi ile gelecek yüzyıl ülkemizin olacak.

Kurtuluş Savaşında, kadınıyla erkeğiyle 7’den 70’e tüm milletin yazdığı destanı taçlandıran cumhuriyetin ilanının 99. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Allah’ın izniyle ünümüzdeki yıl bir asrı devirecek olan cumhuriyetimiz, gelecek yüz yıla da damga vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.