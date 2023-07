Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başkanı Ali Kılıç, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, LGS’de dereceye giren öğrenciler, Ece Bilge Orgun, Mutlu Nur Kurnaz, Emre Karabela, Berra Naz Özboyacı, Beyza AK, Beren Su Çelik, Nisanur Yaşar, okul müdürleri, öğretmenler ve velileri makamında ağırladı.

“Gençlerimizin yanındayız”

Öğrencilerin gösterdiği başarının hayat boyu sürmesini temenni eden Başkan Kılıç, "Memleketimizi geleceğe taşıyan ve daha da ileriye taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ailelerinize ve öğretmenlerinizi de böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, hepinizin muhakkak ki belirli hedefleri var. Bu hedeflerinize ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyorsunuz. Rabb’im zihin açıklığı versin. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçer. Sizler de çok çalışacaksınız. Ülkemiz, memleketimiz, kendi geleceğiniz ve toplumsal kalkınmak için daha da çalışmanız gerekiyor. Terme Belediyesi olarak bugüne kadar her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Bizler sizin için her daim çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Bizler sizler için varız" dedi.

Başkan Kılıç, ziyaret sonunda öğrenciler ve velileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.