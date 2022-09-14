AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu yaylacılarla bir araya geldi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu yaylacılarla bir araya geldi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, Pülümür yaylalarını ziyaret ederek, yaylacılar ile bir araya geldi. Yaylacıların kurduğu çadırları bir bir ziyaret eden Kılıçoğlu, yaylacıların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Kılıçoğlu gün boyu yaylacı kadınlara işlerinde yardım ederken, çocuklara da beraberinde getirdiği hediyeleri dağıttı.

Başkan Kılıçoğlu yaptığı açıklamada; "Hemşerilerimizle, yaylacılarımızla buluştuk. Yaylacılarımızın, üreticilerimizin şartlarını yerinde görmek, incelemek, istişare yapmak ve sıkıntılarını gücümüz nispetinde gidermek üzere bir araya geldik. Her sene geliyorum buraya. Sadece dertlerini, taleplerini dinlemek değil güzelde bir gün geçirdik. Burada olmayı seviyorum. Bu arada evet şahsıma iletilen kimi talepler, istekler ve öneriler var bunlarında en kısa zamanda çözüme kavuşmak maksatlı ilgili kurumlara ileteceğiz ve çözümü için çaba sarf edecek ve takipçisi olacağız" dedi.