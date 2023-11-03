Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi, "Yarının Buca’sı için hiç durmadan, hiç yorulmadan azimle çalışıyoruz" dedi.

Fen işleri çalışmaları için 2024 yılı bütçesinden 440 milyon 360 bin lira pay ayıran Buca Belediyesi, sokak iyileştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bucalılardan gelen talepleri göz önüne alarak çalışma takvimi oluşturan ekipler, kente; yeni otopark alanları, yol ve spor sahaları kazandırdı. Çalışmaların gerçekleştirildiği; Mustafa Kemal, Yeşilbağlar, Yaylacık ve Menderes mahallelerini ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yeşilbağlar Mahallesi’nde yeni yapılan basketbol sahasını ziyaret eden Erhan Kılıç, burada çocuklarla basketbol oynadı, bol bol sohbet etti. Vatandaşlar ve muhtarlarla birebir iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Kılıç, “Kentimizdeki her atıl alanı Bucalılar için değerlendirmek istiyoruz. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılı için de fen işlerine dev bir bütçe ayırdık. Bu bütçenin her kuruşunu hizmet olarak vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Neler yapıldı?

Öte yandan Buca Belediyesi ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi 694/22 Sokak’ta 2 bin 300 metrekarelik yeni otopark alanı ile bin 700 metrekare yol düzenlemesi; 694/12 Sokak’ta bin 600 metrekare otopark alanı yaptı. Yine Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binasının arkasında bulunan bin metrekarelik alana otopark yapılırken, 4 bin 350 metrekare yeni yol bağlantısı açıldı.

Bucalı gençlerin ve çocukların istekleri çerçevesinde, Yeşilbağlar Mahallesi’nde yeni futbol ve basketbol sahaları da yapıldı 289/38 Sokak’ta, iki adet mini futbol sahası ve 3 potalı basket sahası bulunan oyun alanı kuruldu, yine 2 bin 300 metrekarelik otopark alanının da hizmete sunulduğu bildirildi.

Kentsel dönüşümün yaşandığı ve her geçen gün otopark alanı ihtiyacının arttığı Yaylacık Mahallesi’nde de biri 350 metrekare, diğeri 280 metrekare olmak üzere iki adet otopark ile bin 450 metrekare yol çalışması yapıldı. Menderes Mahallesi 146 Sokak’ta ise bin metrekare yol yapım çalışmasının gerçekleştirildiği açıklandı.