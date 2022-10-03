Maltepe Belediye Meclisi’nde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde çalışanların mutluluğu için tüm imkanları zorladıklarını ifade etti.

Maltepe Belediye Meclisi’nde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde çalışanların mutluluğu için tüm imkanları zorladıklarını ifade etti.

Maltepe Belediye Meclisi’nin ekim ayı birinci toplantısı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında yapıldı. Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bir sürecin yaşandığını ifade eden Başkan Kılıç “Maltepe Belediyesinin emekçileriyle toplu iş görüşmesi süreci başlamıştı. Yaklaşık üç ay süren bir çalışmadan sonra çalışanlarımızın da mutlu olabileceği koşullarımızı da zorlayarak onların evlerine güler yüzle gidebilmeleri için tüm olanaklarımızı deyim yerindeyse seferber ederek toplu iş sözleşmesini imzaladık. Başta sendika temsilcileri olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Adalar’a deniz ulaşımı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan bir kararla Maltepe’den Adalar’a deniz trafiğinin başlayacağının müjdesini de paylaşan Başkan Kılıç, “Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına Maltepe’ye sundukları bu hizmet için teşekkür ediyorum. Böylece Maltepe’den Adalar’a daha seri ulaşım sağlanacak" diye konuştu. 29 Ekim’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar mücadele eden Kurtuluş Savaşımızın kahramanları başta olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısı önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum.” şeklinde konuştu. Kılıç, 11 ülkeden sanatçıların katılacağı 4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin 6-9 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini, Türk ve dünya tiyatrolarından 15 oyunun ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.