Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı haftanın 7 günü çocukları misafir etmeye devam ediyor.

Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı haftanın 7 günü çocukları misafir etmeye devam ediyor.

Erenler Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren Trafik Eğitim Parkı, yıl içerisinde binlerce çocuk ile ailesini misafir etti. Park, hafta içerisinde okullardan gelen öğrenci gruplarına kapılarını açarken, hafta sonları ise çocukların eğitim bisikletleri ile eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor. Haftanın 7 günü Trafik Eğitim Parkı’nın hizmet verdiğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Trafik Eğitim Parkımızı 2020 yılında A’dan Z’ye yenileyerek çocuklarımız için daha konforlu ve daha güvenli bir hale getirmiştik. Çocuklarımız bu parkımızda hem öğreniyor, hem de eğleniyor” dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, “2022 yılının geride kalan kısmında hafta içlerinde 3 bin 363 öğrencimize trafik konusunda uzman arkadaşlarımız eğitimde bulundu. Hafta sonlarında ise 28 bin 930 çocuğumuz parkımızı ziyaret ederek gerek oyun gruplarında gerek de eğitim bisikletlerinde zaman geçirdi” diye konuştu.