Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştıklarını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hamit Kılıç, Bafra olarak büyük ve çok güzel bir aile olduklarını vurgulayarak, “Ailemizin tüm fertleriyle gece-gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını kendilerine iletiyoruz, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Onlardan aldığımız enerji ve yansıyan aidiyet duygusu çalışma azmimizi artırıyor. Her çalışmamızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz” dedi.

“Tevazu, samimiyet, gayret”

Başkan Kılıç, “Baframıza değer katacak yatırım ve hizmetleri çalışanlarımızla birlikte ilçemize kazandırmanın gayreti içindeyiz. Bütün bu çalışmalarda hemşehrilerimizin dua ve desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bafra’da vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla; tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle iç içe olmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.