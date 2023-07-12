Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye kazandırılacak Yaşam Merkezi ve Pide evi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Terme’nin en önemli eksikleri arasında yer alan yaşam alanı ve sosyal tesis sorunu çözmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, tesisin çok kısa süre içinde açılacağını müjdeledi.

İlçeye nefes aldırmak için planlanan Terme Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesislerin inşa çalışmalarında incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Termemize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize nefes aldıracak projede son aşamaya geldik. Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Terme pidesinin tanıtımının yapılacağı pide evinin inşası ve yaşam alanının peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bunun yanı sıra yaşam alanı içinde gençlerimizi ve hemşehrilerimizin spor yapacakları alanları inşa etmeye başlıyoruz. 2 adet Basketbol ve voleybol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet kaykay pisti ve 1 adet kapalı halı saha alanının temellerini attık. Tam anlamıyla bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi.

Yap-İşlet-Devret modeli

Terme Park projesinin sadece bir sosyal tesis değil aynı zamanda her yönüyle bir yaşam alanı olarak tasarlandığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Karadeniz’in kültür köprüsü Terme’den gelip geçen herkesi göreceği yerde ilçenin tescilli markası, kültür nişanımız olan pidemizin adına özel, hayalini kurduğumuz sosyal tesise kavuşmamıza az kaldı. Pide evimizi belediyemize külfet olmadan Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa ediyoruz. Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan projemizi birkaç ayak üzerine inşa ettik. Pide evimiz ve yaşam alanımızın inşası bitmek üzere. Spor alanları ve kültür alanlarını içinde barındıran 2’nci etap için çalışmalarımız başladı. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.