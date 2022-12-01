“Öğretmenler Günü” çerçevesinde öğretmenler ile yemekte bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bir hizmet mesleği olan öğretmenlik, mesleklerin en kutsalı ve en onurlusudur” dedi.

“Öğretmenler Günü” çerçevesinde öğretmenler ile yemekte bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bir hizmet mesleği olan öğretmenlik, mesleklerin en kutsalı ve en onurlusudur” dedi.

Bafra Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile öğretmenler onuruna yemek programı düzenledi. Bafra Öğretmenevi’nde düzenlenen ve Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in de katıldığı programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ankara programımız nedeniyle gecikmeli de olsa kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vatanına ve milletine bağlı bir nesil yetiştirme gayreti içerisinde olan, geleceğin inşasında büyük pay sahibi olan, ömrünü insan yetiştirmeye vakfetmiş tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum. Milli eğitim bir milletin can damarı ve hayat ağacı; öğretmenler ise o damarın kanı ve o ağacın can suyusunuz. Bir hizmet mesleği olan öğretmenlik, mesleklerin en kutsalı ve en onurlusudur. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması ancak özgür ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekle mümkündür. Öğretmenlerimiz geleceğe yön verecek olan gençlerimizin ve çocuklarımız için bir eğitimci, bir rehber ve bir sanatkârdır. En önemli yatırımın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Sevgi ve şefkat ile çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren, emek veren, gayret gösteren ve alın teri döken tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bafra Belediyesi olarak eğitim kurumları ve öğretmenlerin her daim destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Okullarımızdan gelen talepleri ilgili Birimlerimiz üzerinden anında karşılama gayretindeyiz. Bafra’da birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kenetlenmiş durumdayız ve bu birlikteliğin daim olması çabasında, duasındayız” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç ayrıca katılımcılara Bafra Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmede de bulundu.

Bafra Belediyesi’nin Öğretmenler onuruna düzenlediği yemek programı merkez ve dış mahallelerde görev yapan ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin katılımı ile devam edecek.