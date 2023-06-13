Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 47 mahalle muhtarıyla buluştu. Talep ve önerileri dinleyen Kılıç, ortak hareketle Buca için önemli bir yol kat ettiklerini söyledi.

Buca Belediyesi Mevlana Tesisleri içerisinde yer alan Neva Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Erhan Kılıç ve muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı boyunca muhtarlardan gelen öneri ve talepleri dinleyen Kılıç, her bir talebi tek tek not alarak gereğinin yapılması için müdürlere talimat verdi.

“Çöp konteyneri sorunu kalmadı”

Toplantının ardından değerlendirme yapan Erhan Kılıç, özellikle temizlik ve fen işleri çalışmalarında önemli bir yol aldıklarına değinerek, “Sokaklarımızda çöp konteyneri sorunu kalmadı. Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 adet konteyner aldık ve sokaklarımıza dağıttık. Her ay mahalle mahalle bu konteynerler yerlerinden alınarak bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Biz geldiğimizde mahalle temizliği yapan sadece 7 adet süpürgecimiz vardı. Bu sayıyı 100’e çıkardık. Daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Tüm sokaklara kilit parke taşı

Asfalt çalışmalarının da son hızla devam ettiğini belirten Kılıç, merkezde bulunan sokakların tümüne kısa zaman içinde kilit parke taşı döşeyeceklerini sözlerine ekledi.