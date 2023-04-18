Buca Belediyesi tarafından Işılay Saygın Meydanı’nda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da katılımıyla iftar yemeği düzenlendi. Mübarek Kadir Gecesi’nin manevi güzelliği ve Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı iftara binlerce Bucalı katıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kadir Gecesi’nin tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Buca Belediyesi, Ramazan ayıyla beraber kentin farklı mahallelerinde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Dün akşam, Işılay Saygın Meydanı’nda binlerce Bucalının katılımıyla gerçekleşen iftar yemeği, birlik ve beraberlik içerisinde son buldu. Gecede yapmış olduğu konuşmada birliktelik vurgusu yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu hayırlı gecede ülkemiz için, tüm dünya için dualar edelim. Ülkece çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Gözyaşlarımızın dindiği, herkesin huzur bulduğu, kimsenin aç, açıkta, uykusuz kalmadığı bir ülke için ellerimizi açalım. Kalplerimizi arındırıp birbirimize dostça, kardeşçe sarılalım” diye konuştu.

“Buca’nın geleceği için çalışıyoruz”

Konuşmasında büyük deprem felaketine de değinen Başkan Kılıç, “Buca Belediyesi olarak en küçük depremde bile korkmadığımız bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren, özellikle İzmir depremi sonrası bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Şu anda Buca’nın 3’te 2’sinin imar planlarını yapmış bulunuyoruz. Buca’nın yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanından, bin 300 hektarını yeniden tasarladık. Depreme dayanıklı binaların olacağı, bol yeşillik ve otoparkların olacağı Buca’ya yakışır, bizim her zaman söylediğimiz üzere yaşanabilir bir Buca hayalini gerçekleştirebileceğimiz alanlar tasarladık. Buca Belediye Meclisinden planlarımız geçti. Çok yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine gelecek. İnsanlarımızın daha konforlu yaşayabileceği güzel bir Buca’ya yakın zamanda hep beraber ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Hacivat ve Karagöz gösterisi ile başlayan iftar programı, sanatçı Sabahattin Arslan’ın söylediği ilahiler ile devam etti. Sunucu Mehmet Bozdağ da okuduğu şiirlerle geceye ayrı bir anlam kattı. Semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri ise izleyenlerin beğenisini topladı. Alanda dolaşan tahta bacak ve geleneksel kıyafetli şerbetçiler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.