Samsun’un Bafra Belediyesi’nde Sosyal Denge Sözleşmesi atılan imzalar ile yüzde 100 oldu. Belediye Başkanı Hamit Kılıç imkanlar doğrultusunda tüm çalışanların yanında olduklarını söyledi.

Samsun’un Bafra Belediyesi’nde Sosyal Denge Sözleşmesi atılan imzalar ile yüzde 100 oldu. Belediye Başkanı Hamit Kılıç imkanlar doğrultusunda tüm çalışanların yanında olduklarını söyledi.

Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanlığı ve Bafra Belediyesi arasında bir süredir devam eden Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) karşılıklı atılan imzalar ile yenilendi. Atılan imzalar ile SDS oranı Bafra Belediyesi’nde yüzde 100 oldu. İmza programına Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Sabri Keskinoğlu, Bem Bir Sen Bafra Belediyesi iş yeri temsilcisi Ahmet Ziya Aliçeşme ile belediyede görevli memurlar katıldılar.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç göreve geldikleri günden itibaren çalışanların yanında olduklarını belirterek, “İmkanlarımız dahilinde tüm çalışanlarımızın yanındayız. İnşallah ilçemize her zaman olduğu gibi birlikte hizmet edeceğiz. Sendikamıza çalışanların hakları konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. İmzaladığımız sözleşmenin çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ise “Memurlarımız ve sendikamız adına imkanlar dahilinde en iyi şartlar ile her zaman çalışanının yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Hamit Kılıç’a yürekten teşekkür eder ve sözleşmemizin üyelerimize, ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Samsun’da örnek bir sözleşmeye imza attık. Yüzde 100 SDS memurlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İmza törenin ardından Şube Başkanı Savaş Gayretli, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a günün anısına İstanbul’un Fethini tasvir eden tablo hediye etti.