Büyükesence İlk ve Ortaokulunda gerçekleşen Karne Töreni’ne katılan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Heyecanlı gözler, başarılı karneler. Her bir yavrumuzu kutluyor, kitap okuyarak geçirecekleri bir tatil süreci diliyorum” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe protokolünün katılımları ile Büyükesence İlk ve Ortaokulunda gerçekleşen Karne Dağıtım Töreni’ne katıldı. Programda çocuklar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Heyecanlı gözler, başarılı karneler. Bugün ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Birbirinden değerli evlatlarımız başarılı bir eğitim yılını daha geride bırakıyor. Her bir yavrumuzu kutluyor, kitap okuyarak geçirecekleri bir tatil süreci diliyorum” ifadelerini kullandı. Düzenlenen Karne Törenine, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, İlçe Jandarma ve Emniyet Personelleri ve Büyükesence Mahalle Muhtarı Sadettin Duman katıldı.