Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Gençlerimizin başarılı olması için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz Bafra’nın ve Türkiye’nin umududur” dedi.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Gençlerimizin başarılı olması için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz Bafra’nın ve Türkiye’nin umududur” dedi.

Millet Kıraathanesi’nde üniversite hazırlık çalışmalarını sürdüren üniversite adayı gençlerle sık sık bir araya gelen Başkan Kılıç’ın talimatı ile belediye aşevi tarafından hazırlanan çorba ve pilav ikramı ise öğrencilerden memnuniyeti ile karşılanıyor. Bafra Belediyesi tarafından, hayatlarının en önemli aşamalarından biri olan üniversite sınavına huzur ve güven içerisinde hazırlanmaları için kendilerine tahsis edilen Millet Kıraathanesi’nde çalışmalarını sürdüren öğrencilere her gün su ve çayın yanında Perşembe günleri de çorba ve pilav ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatı ile Belediye Sosyal Yardım İşleri bünyesinde faaliyet yürüten aşevi tarafından hazırlanarak sunulan ikramlardan duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler “Başkanımızın soğuk kış günündeki bu jesti içimizi ısıtıyor” diyerek ikramlardan ve kendilerine sağlanan desteklerden ötürü Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.

Şehri geleceğe taşırken, geleceği şekillendirecek gençlerin de eğitim ve öğretimlerine destek vermelerinin en önemli görevlerinden bir olduğunu ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Millet Kıraathanemizde kendilerine tahsis ettiğimiz alanda öğrencilerimiz üniversite hazırlıklarına huzur içerisinde devam ediyor. Gençlerimizin başarılı olması adına biz de belediye olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz Bafra’nın ve Türkiye’nin umududur. Onların başarılı olduğunu görmek bizlerin çalışma azmini daha yüksek tutuyor. Üniversiteye hazırlanan pırıl pırıl gençlerimizle bir araya gelip onlarla sohbet etmek hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında, sınavlarında başarılar ve zihin açıklığı diliyorum” diye konuştu.