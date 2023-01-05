Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Altyapısı yenilenen ve elektrik hatları yerin altına alınan Cumhuriyet Caddemiz asfalt ile baştan sona yenilendi. Caddemizde çalışmalarımız tretuvar ile devam edecek” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Altyapısı yenilenen ve elektrik hatları yerin altına alınan Cumhuriyet Caddemiz asfalt ile baştan sona yenilendi. Caddemizde çalışmalarımız tretuvar ile devam edecek” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde önce altyapısı yenilenen ve devamında elektrik hatları yerin altına alınan Cumhuriyet Caddesi, asfalt ile baştan sona yenilendi. Çalışma hakkında detaylı bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemiz genelinde alt ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Caddemizde önce SASKİ altyapı çalışmalarını tamamladı, devamında SEDAŞ elektrik hatlarını yerin altına aldı. Şimdi bizde caddemizi asfalt ile baştan sona yeniledik. Caddemizde çalışmalarımız tretuvar ile devam edecek” dedi.

Başkan Kılıç, “Bin 50 metre uzunluğundaki caddemizi 2 bin 204 ton asfalt ile baştan sona yeniledik. Caddemizdeki çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. İlçemiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.