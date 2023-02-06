Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediyenin arama kurtarma birimi BUCAKUT ile deprem bölgesine doğru yola çıktı. AFAD ile iletişim halinde olan BUCAKUT ekibi, Osmaniye’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediyenin arama kurtarma birimi BUCAKUT ile deprem bölgesine doğru yola çıktı. AFAD ile iletişim halinde olan BUCAKUT ekibi, Osmaniye’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Buca Belediyesinin arama kurtarma birimi BUCAKUT, sabahın erken saatlerinde afet bölgesine doğru yola çıktı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve 36 personel, 4 tam teçhizatlı arama kurtarma aracı, 2 ikram aracı ve 1 hayvan ambulansı ile harekete geçen BUCAKUT, çeşitli ihtiyaç malzemelerini de beraberinde götürdü.

Belediye Başkanı Kılıç, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. BUCAKUT ile bölgede üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaralarımızı birlikte sarmak için canla başla çalışacağız” diye konuştu.